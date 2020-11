Homens são presos após fazerem funcionários de mercado como reféns

Dois homens foram presos pela Polícia Militar dentro de um supermercado enquanto faziam funcionários reféns durante um roubo, neste domingo (8). O crime aconteceu na Joana Angélica, bairro de Nazaré, próximo a Fonte Nova.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma ronda, da 2ª CIPM (Barbalho) foi acionada por pessoas com informação de um assalto em um supermercado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um dos seguranças do lado de fora e o estabelecimento fechado. Ele informou que havia dois indivíduos com reféns no interior do mercado.

Com apoio de outras equipes e do 18º Batalhão (Centro Histórico), eles entraram no mercado e prenderam os acusados, um deles armado. Os reféns que estavam em um depósito foram liberados e reconheceram os acusados.

Segundo a PM, com eles foram encontrados R$ 148, um revólver calibre 38, seis munições, dois aparelhos celulares, dois relógios, um anel e um brinco dourados. O material apreendido e os acusados foram apresentados na Central de Flagrantes.