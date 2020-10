Homens são presos tentando transportar 57kg de cocaína pra Salvador

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (5) acusados de tráfico de drogas. Com eles, os agentes federais encontraram 57 kg de cocaína e 04 kg de maconha.

O flagrante foi registrado nas imediações de um posto de combustível da região de Feira de Santana (BA), KM 416 da BR 116, quando a equipe abordou um Chevrolet/Montana que trafegava de maneira suspeita na rodovia.

Os PRFs desconfiaram do nervosismo e contradições das informações apresentadas pelo condutor, e fizeram assim uma busca minuciosa no carro, encontrando 61 kg de cocaína (57kg) e maconha (4kg) escondidas no compartimento lateral externo, que é utilizado para suporte de apoio para os pés.

Os agentes federais também abordaram um Toyota/Hilux que seguia acompanhando a Montana, e descobriram que ele servia como uma espécie de “batedor” para alertar sobre a presença policial no trecho.

Os dois condutores confessaram que estavam transportando a cocaína e a maconha para capital baiana, Salvador (BA), e foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária.