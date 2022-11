Homicida é preso após reconhecimento facial no Festival do Marisco, no Recôncavo

Um homem com mandado de prisão por homicídio foi preso, na tarde de segunda-feira (14), durante o Festival do Marisco, em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, com auxílio do Reconhecimento Facial. A tecnologia está implantada de maneira itinerante no evento, que ocorre até esta terça-feira (15).

Após flagra das câmeras inteligentes, implantadas em um Posto de Observação Elevado, equipes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Vera Cruz) foram acionadas e localizaram o foragido que tinha mandado de prisão preventiva.

O sistema da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP) emitiu um alerta de mais de 90% de semelhança para o foragido.

Além do homicida, um homem foragido por crime de trânsito também foi achado no evento. Ambos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz.