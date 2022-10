Homicida foragido do estado de Goiás por matar pessoa a tijoladas é preso na Bahia

Um foragido da Justiça do estado de Goiás foi capturado na Bahia, na manhã desta terça-feira (25), após uma ação conjunta entre equipes das Polícias Civil e Militar do município de Riachão das Neves, Oeste do estado. Informações apontam que o homem teria matado a vítima a tijoladas, na cidade de goiana de Campos Belos.



As informações levantadas pelas equipes da Delegacia Territorial (DT) de Riachão apontaram que o homem teria saído do estado do centro-oeste brasileiro e se escondido em uma casa no município baiano, nas proximidades do Parque da Vaquejada.



“Após o compartilhamento das informações com a PC, nós seguimos para o local apontado e rapidamente identificamos o suspeito. Durante a conversa ele acabou confessando que tinha mandado de prisão em aberto e que havia matado a vítima com golpes de tijolo”, detalhou o comandante do 2º Pelotão (Riachão das Neves) da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto), tenente Felipe Franco Martins.



O criminoso de 58 anos, natural de Riachão, que tinha o mandado de prisão expedido desde março de 2022 pela Vara Judicial de Campos Belos, foi conduzido até a DT da cidade onde, segundo o titular, delegado Antistenes Benvindo, teve a ordem Judicial cumprida.



“Já fizemos a formalização com a Justiça e estamos encaminhando para a carceragem no Complexo Policial de Barreiras onde de lá seguirá para o presídio”, concluiu.