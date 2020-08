Hong Kong confirma primeiro caso de reinfecção por coronavírus

O primeiro caso de reinfecção por covid-19 foi documentado por pesquisadores da Universidade de Hong Kong. O paciente é um homem de 33 anos, que teria contraído o vírus pela segunda vez, em menos de 5 meses após o primeiro contágio.

A reinfecção foi detectada após exames realizados no aeroporto de Hong Kong, após o paciente voltar de uma viagem da Europa. Os pesquisadores analisaram o código genético do vírus e detectaram que o paciente foi contaminado por duas cepas diferentes do Sars-CoV-2, o vírus que causa a covid-19.

Na segunda infecção, o homem não apresentou nenhum sintoma da doença. O que, segundo estudo divulgado, pode significar que “infecções subsequentes podem ser mais leves”.

“Nossas descobertas sugerem que o Sars-CoV-2 podem persistir em humanos”, disseram em nota os pesquisadores, que informaram que o artigo com os resultados do estudo foi aceito para publicação na revista “Clinical Infectious Diseases”.

Segundo os pesquisadores, o Sars-CoV-2 seria uma reminiscência dos coronavírus que causam a gripe comum e pode continuar a circular “mesmo que os pacientes adquiram imunidade por meio de infecção natural ou vacinação.”

A Organização Mundial da Saúde informou que as pessoas que têm a covid-19 desenvolvem uma resposta imune, mas ainda não se sabe a duração da imunidade.