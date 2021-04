Hora da decisão: Bahia decide vaga nas quartas do Nordestão diante do ABC

O jogo é válido pela fase de grupos, mas já tem cara de mata-mata. Esse é o espírito do Bahia para enfrentar o ABC neste sábado (10), às 16h, no estádio de Pituaçu. O tricolor ainda não garantiu uma das quatro vagas do grupo A para a fase de quartas de final, assim como seu adversário, que está em quinto no grupo B.

O time baiano entra em campo como o terceiro colocado do grupo A, e busca uma das duas vagas restantes para a fase mata-mata com outros três adversários: Sampaio Corrêa, Treze-PB e Confiança. Todos os quatro jogam em casa nessa última rodada. O primeiro tem os mesmos 10 pontos do Bahia, enquanto os outros dois somam 8. Ceará e CRB já estão classificados.

O Esquadrão praticamente assegura a classificação com um empate. Um triunfo diante da equipe potiguar pode significar a liderança do grupo A, caso o CRB não vença e o Ceará perca. Para buscar esse objetivo, o time baiano conta com a força do seu ataque, que é o mais positivo da competição até o momento: 14 gols. Além disso, Gilberto é o artilheiro do campeonato, junto com Dellatorre, do CSA: cada um balançou as redes cinco vezes.

Para carimbar a vaga na próxima fase, o técnico Dado Cavalcanti tem a possibilidade de repetir o time que enfrentou e despachou o Manaus na Copa do Brasil, no meio de semana. Caso opte por isso, o treinador escalará o Bahia com Douglas, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Uma possível novidade para a equipe, seja no 11 inicial ou para entrar durante a partida, é o meia-atacante paraguaio Óscar Ruiz. O jogador recém-chegado do Cerro Porteño foi regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa azul, vermelha e branca.

Apesar de não ter desfalques por suspensão, quatro jogadores estão pendurados e podem ficar de fora das quartas de final caso levem amarelo e o Bahia se classifique: Matheus Bahia, Patrick de Lucca, Gilberto e Lucas Fonseca.

Veja as perspectivas de classificação do tricolor de acordo com os possíveis resultados contra o ABC:

Se ganhar do ABC:

Um triunfo garante o tricolor na próxima fase da Copa do Nordeste. Há a possibilidade de se classificar até como líder do grupo, desde que o CRB não vença o Altos-PI e o Ceará perca do Salgueiro.

Se empatar:

Caso fique no empate em Pituaçu, o Bahia também praticamente assegura a vaga na próxima fase. A eliminação só ocorreria em caso de vitória do Sampaio Corrêa diante do CSA, além de uma goleada do Treze contra o Sport por uma diferença de nove gols. Empatar significa também uma classificação como terceiro ou quarto lugar do grupo. Caso o Sampaio vença, ultrapassa o tricolor.

Se perder:

O Bahia pode se classificar mesmo com uma derrota no sábado. Para isso, somente um de seus adversários diretos no grupo (Sampaio Corrêa, Treze ou Confiança) pode vencer o próprio jogo. Caso dois ou os três vençam, o Bahia está fora. Se o Sampaio empatar e Treze ou Confiança vencerem, o Bahia também será eliminado.