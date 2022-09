Horário de funcionamento de terminais de ônibus será ampliado neste domingo

Para garantir a volta dos clientes que forem ao Salvador Fest, marcado para este domingo (18) no Parque de Exposições, a CCR Metrô Bahia vai ampliar, excepcionalmente, na madrugada da segunda-feira, 19, o horário de funcionamento do terminal de ônibus Mussurunga, que irá operar até as 02h, e dos terminais de ônibus Pirajá e Acesso Norte, que vão funcionar até a 01h.

Nos demais terminais administrados pela concessionária assim como nas estações de metrô, a operação funcionará em horário normal, das 05h à 0h.

Os clientes também poderão contar com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) ao longo de todo o sistema. A empresa vai reforçar ainda a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

Além dos agentes fardados, a segurança é reforçada através do monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

Somam-se, ainda, 220 câmeras corporais, as chamadas body cams, acopladas ao fardamento dos Agentes de Atendimento e Segurança, durante todo o turno de serviço.