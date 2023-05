Horóscopo de 31/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 11h54 até 20h46

Respira fundo, com despreocupação e leveza, desfrutando do regozijo de existires num planeta belo, mas também um tanto assustado com o resultado da teimosa ignorância humana, que construiu uma civilização materialista e cientificista, cheia de garbo e opulência, mas que inevitavelmente produz sofrimento e separatividade, já que se recusa a aceitar outras realidades que não sejam percebidas através dos cinco sentido, e chama as outras realidades de crenças, porque para a objetividade só a realidade concreta mereceria ser chamada de realidade.

Assim, tua alma fica perdida durante as Luas Vazias, que produzem experiências eminentemente subjetivas, para que se faça o necessário contraponto, mas que pega nossa humanidade desprevenida, já que não sabe o que fazer para se despreocupar e viver em pleno regozijo da vida.

ÁRIES: Cuide para não reagir sem necessidade aos acontecimentos de hoje, porque o cenário está muito atrapalhado, indicando, inclusive, que até as pessoas que normalmente seriam voluntariosas podem cometer equívocos importantes.

TOURO: Enxergar as potencialidades é um bom passo inicial, mas se ficar apenas na visão, provavelmente acontecerá uma nova decepção, porque nada de muito concreto acontecerá. Deixe que o entusiasmo se transforme em ação.

GÊMEOS: Faça testes para medir o alcance de sua influência, mas não tire conclusões precipitadas, porque o cenário do mundo anda sobressaltado demais para que o charme, a simpatia e o carisma não sejam suficientes, como antes.

CÂNCER: É muito importante continuar protegendo as pessoas que você quer e considera bem, porém, tendo o cuidado de não fazer isso ao ponto de desviar a atenção das coisas erradas que eventualmente elas fazem. Isso não.

LEÃO: Seria ótimo se nossa mente viesse equipada com um botão de liga-desliga, porque há horas em que seria melhor não pensar nada, já que de tanto pensar a mente só consegue enxergar problema e nenhuma solução. Isso não.

VIRGEM: Nunca haverá segurança absoluta a respeito de nada, porque não é assim que funcionam as coisas no reino humano. Graças à nossa capacidade de refletir e de projetar a mente ao futuro, tudo é sujeito a dilemas.

LIBRA: As emoções podem fazer a alma fraquejar, mas não o suficiente para impedir que uma ação decisiva seja tomada. Marque seu território e faça valer suas decisões, porque o tempo não para nem espera por ninguém. Em frente.

ESCORPIÃO: Tire sua alma do tabuleiro de jogo, e continue participando de uma distância prudente, para poder observar com objetividade o que, de fato, anda acontecendo. Tome um bom tempo para refletir e decidir o que fazer.

SAGITÁRIO: Seria tudo muito mais interessante se as pessoas se motivassem a seguir seus passos e celebrar a vida, porém, as pessoas, em geral, andam preocupadas demais para se lembrarem de que a vida merece celebração constante.

CAPRICÓRNIO: Perder tempo é chato, porque há muita coisa importante para fazer. Porém, quando a alma não se sente com essa bola toda, o melhor a fazer é respeitar o sentimento e se dedicar a descansar com toda despreocupação.

AQUÁRIO: É fácil julgar o mundo e as pessoas através das lentes dos preconceitos, porque quando a mente não é flexível suficiente para aceitar realidades diferentes das que enxerga, inevitavelmente fica cheia de prejuízos.

PEIXES: Sempre é possível fazer drama e isso passar por normal, porque as pessoas, em geral, são bastante dramáticas. O drama é o único género literário que não traz mensagem nenhuma nas entrelinhas, é apenas uma catarse emocional.