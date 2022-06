Horóscopo de 9/6: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Libra.

O conflito não é necessariamente um confronto, mas dá a deixa para esse acontecer. Sim, porque se por um lado é inevitável existirmos em perpétuo conflito, já que somos o reino em que a natureza quer deixar de ser natural, e fica inventando coisas que não existem, as fazendo existir, por outro lado ficamos nos apegando a como as coisas deveriam ser, a ideias platônicas de realidade, e por esse apego, em vez de dinamizar mudanças constantes através do conflito, estacionamos no confronto, promovendo o impasse, a medição de forças, a competição.

Enquanto continuarmos preferindo o confronto à sinergia, o mundo continuará decaindo na direção do empobrecimento, da desgraça. Ninguém, em seu juízo, prefere a desgraça, mas, então, como se explica o engajamento nas redes sociais em torno da desgraça alheia?

ÁRIES: É possível chegar a um acordo e organizar as coisas para seguirem algum tipo de planejamento e estratégia. Portanto, evite se exceder nas suas demandas e, também, se prepare para fazer algumas concessões. Só assim.

TOURO: O estresse é desnecessário neste momento, porém, como está sempre rondando e espreitando por aí, não seria estranho se você, apesar de todas as facilidades disponíveis, mesmo assim se estressasse com pequenas coisas.

GÊMEOS: A severidade com que o mundo costuma tratar as pessoas é contraproducente para sua alma, porque, quanto mais pressão sofrer, mais tentará driblar e fugir da raia. Tudo pode e deve ser leve e divertido. Só assim.

CÂNCER: Procure não levar as coisas tão a sério, porque neste momento você poderia viver emoções plácidas e confortantes, porém, como o mundo anda louco, os acontecimentos provocam outras emoções completamente diferentes.

LEÃO: Neste momento, há muitos recursos disponíveis, porém, se encontram todos espalhados e, por isso, a situação pode trazer bastante dispersão. Porém, com um pouco de esforço, você conseguirá pinçar o que realmente precisa.

VIRGEM: Enquanto tudo, ao seu redor, convida à dispersão, procure sujeitar sua consciência sob a firme vontade de tirar deste momento o melhor, colhendo benefícios e melhorias que são merecidas. Tudo ao seu favor.

LIBRA: Coloque em prática o que você predica e verá que a frequência de conflitos e discussões acabará diminuindo drasticamente. Tudo que você não consegue explicar por meio de argumentos, fica evidente através da prática.

ESCORPIÃO: Muita coisa para pensar, muita mais coisa ainda para sentir, são tantas informações as que sua alma precisa metabolizar neste momento, que o melhor a fazer seria reservar um bom tempo para se distanciar de todos.

SAGITÁRIO: Abra o jogo, seja transparente, com certeza você não encontrará muita dificuldade para se comportar assim e, por tabela, você ajudará as pessoas a, também, se abrirem e jogarem com honestidade e sinceridade.

CAPRICÓRNIO: Está tudo no lugar certo, a hora é certa também, só falta você tomar a iniciativa e colocar a bola em jogo, de preferência seguindo algum planejamento, mas se não tiver nenhum, ainda assim valerá a pena jogar.

AQUÁRIO: Pareceria estar tudo certo, mas, então, por que essa preocupação subversiva surgindo no meio dos pensamentos? Será um pressentimento, ou uma fantasia? Deixe o tempo correr, faça suas coisas, e você terá a resposta.

PEIXES: As emoções viscerais não acontecem para atrapalhar, mas para indicar um caminho mais honesto para quaisquer decisões que você precise tomar, tomando distância de uma postura racional que seria fantasiosa. Verdade.