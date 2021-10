Horóscopo de quarta (6/10): Os outros somos nós mesmos

Data estelar: Lua Nova em Libra.

Antes de nossa humanidade começar a pensar, o Zodíaco tinha 10 signos, sem Libra, e com Escorpião e Virgem fundidos num só, pelo que não é mera coincidência a semelhança dos glifos que os representam. Quando Saturno dividiu o espaço cortando os testículos de Urano, esses voaram pelo espaço e caíram no mar, surgindo uma espuma misteriosa da qual emergiu, bela e gloriosa, a Vênus. E junto com ela, os signos de Escorpião e Virgem foram divididos por um novo signo, Libra. Desde então, há algo novo no desenvolvimento de nossa humanidade, a consciência dos outros. E quem são os outros, essas misteriosas entidades que nos infernizam e atraem? Os outros somos nós mesmos, porque, diferente dos animais, que são eles mesmos, nós, os humanos, não sabemos quem somos, e nos dedicamos a vida inteira a ser outras pessoas diferentes de nós mesmos.

ÁRIES: As pessoas com que você se relaciona são as que podem lhe brindar com apoio, ou também fazer de sua vida um inferno. Tudo depende de como você as tratar, e de como você acomoda seus interesses junto aos delas também.

TOURO: As potencialidades que surgiram são promissoras e evocam aquele ardor em seu coração que, ao que tudo indicava, nunca mais apareceria. Assim são as coisas, vão se acertando de formas surpreendentes. Em frente, né?

GÊMEOS: Vontade de empreender um novo caminho não falta, está até sobrando. O assunto é colocar a vontade em ação, porque, com certeza, nada se fará com o toque mágico e misterioso da vida, mas tomando iniciativas.

CÂNCER: Sua alma já definiu o futuro que deseja, e olha em torno dela e não encontra, ainda, ponto de apoio para se catapultar a esse futuro. Não se preocupe, essa é apenas uma questão de tempo, e menos tempo do que parece.

LEÃO: Enquanto a mente fica viajando por cenários maravilhosos que estão distantes e não são conquistáveis de imediato, há muitas coisas interessantes acontecendo no meio da rotina, no meio de tudo que passa despercebido.

VIRGEM: Transite por este momento com desenvoltura, leveza e alegria, porque essas condições darão o toque final a este cenário da atualidade, no qual sua alma pode consolidar alguns interesses e se sentir satisfeita.

LIBRA: Quebrar a inércia é urgente, porque sua alma ficou parada tempo demais e isso foi bom no passado, mas agora deixou de trazer resultados positivos. Neste momento é melhor tomar iniciativas e criar uma dinâmica de ações.

ESCORPIÃO: Apesar de sua alma enxergar motivos de preocupação, faça a si o favor de se focar no futuro, e evitar ansiedades inúteis e contraproducentes, produto de fantasias distorcidas. Cuide de si neste momento.

SAGITÁRIO: Talvez tenha chegado a hora de você fazer uma triagem de gente, e verificar quem continuará recebendo de você o título de amizade, e de quem esse título deveria ser removido. Tudo em nome de maior transparência.

CAPRICÓRNIO: O verdadeiro valor de seu trabalho não se mede em dinheiro, mas em prestígio, uma medida sutil e abstrata, mas que traz resultados muito concretos também. Procure observar o real alcance de seu prestígio. É por aí.

AQUÁRIO: Para que sua percepção se torne clara, lúcida e transparente você não precisa mais nada além de abrir sua mente e aceitar as coisas como elas são, sem se esforçar para as entender como você quer que elas sejam.

PEIXES: Como garantir que tudo traga resultados positivos? Não há uma fórmula pronta que garanta essa perspectiva, tudo envolve riscos, apostas e indefinições que precisam ir sendo aliviadas sobre a marcha. Assim são as coisas.