Hóspede é baleado durante assalto em hotel no Caminho das Árvores

O hóspede Rogério Ferreira da Silva, 42 anos, foi baleado nas costas, durante um assalto, quando entrava no hotel Iguatemi Business Flat, na noite de quarta-feira (15). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a família chegava ao local com seus pertences, quando foi avistada pelos bandidos que se disfarçaram de clientes e também entraram no estabelecimento. Ainda segundo a SSP, imagens da câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens rendem um dos hóspedes, atiram e levam alguns pertences da vítima. Entre eles, um celular Iphone.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado. Segundo informações do posto policial da unidade, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há informações sobre seu estado de saúde, nem sobre previsão de alta.

A SSP informou que testemunhas já foram ouvidas e devem ajudar a identificar todos envolvidos no crime. O hotel fica na Rua da Alfazema, no bairro do Caminho das Árvores. A secretaria informou ainda que as polícias Civil e Militar já identificaram e apreenderam o veículo utilizado na fuga da dupla que assaltou o hóspede. O carro utilizado, um táxi, foi recolhido no bairro do Nordeste, onde o proprietário reside. Em depoimento, ele informou que o veículo estava alugado a um terceiro, que é procurado.

Imagens do sistema de segurança do hotel também já estão em posse da polícia. Equipes da Rondesp/Atlântico, da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), da 16ª Delegacia (Pituba) e do Departamento de Repressão a Crimes Contra o PatrimônioM (DCCP) fazem buscas para localizar os criminosos.