Hospitais se reúnem nesta quarta (19) para cobrar dívida de Planserv

Gestores de hospitais, clínicas e laboratórios conveniados ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia (Planserv) farão uma Assembleia Geral Extraordinária nesta quarta-feira (19) às 15h30 para discutir uma dívida de R$ 100 milhões que é atribuída ao plano.

A reunião será realizada na sede da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb). De acordo com o presidente da entidade, Mauro Adan, a dívida foi contraída por conta das cotas que o governo delimitou para os estabelecimentos.

"Em maio de 2017 eles determinaram uma cota por prestador de serviço. É um valor máximo que poderia faturar para o Planserv por mês. Eles disseram que era algo transitório, e ficou definitivo. Com essa medida o Planserv nos obriga a negar atendimento ao usuário. Existem serviços de urgência e emergência, oncologia e renais crônicos, por exemplo. Como não faz esses atendimentos?", explicou Adan.

Na prática, os estabelecimentos estavam realizando atendimentos considerado urgentes fora da cota - por não terem como recusar - e agora cobram a conta do Planserv. "Continuamos atendendo por conta da característica do serviço. Para a nossa responsabilidade social e legal. Enquanto isso, o Planserv não dá absolutamente notícia sobre como vai pagar essa quantia", destacou.

De acordo com o presidente da Ahseb, há uma grande chance que os hospitais parem de atender as urgências e emergências por conta da dívida. "Eu temo muito que a desassistência venha de forma muito forte. As instituições vão ter que parar de atender.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi contactado pela entidade para apurar a situação. De acordo com a associação, a questão está sendo apurada pelas promotoras Rita Tourinho e Patrícia Medrado. O CORREIO procurou O MP-BA mas não recebeu respostas até a publicação desta matéria.

Em nota, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) afirmou que a dívida não existe. “É inverídica a informação de que o Planserv possui uma dívida de mais de R$ 100 milhões com seus prestadores de serviços de saúde. A Saeb esclarece também que, ao lado da Procuradoria Geral do Estado (PGE), está prestando todas as informações solicitadas pelo Ministério Público”, diz a nota.