Hospital Albert Einstein confirma 60 novos casos de coronavírus 

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou nesta quinta-feira (12) mais 60 casos de coronavírus. Os casos ainda não foram repassados ao Ministério da Saúde e, por causa disso, não constam nos registros oficiais do governo. No total, desde o primeiro caso confirmado na capital paulista, em 25 de fevereiro, o hospital totalizou 98 confirmações.

Segundo o portal G1, na tarde dessa quarta-feira (11), o hospital, por meio de nota, tinha confirmado 38 casos. Nesta quinta (12), disse que até as 19h30 havia confirmado 98 casos.

O balanço do Ministério da Saúde, também nesta quinta, apontou para 77 casos no Brasil e 1,4 mil suspeitos. O prazo para a notificação à pasta é de 24 horas e o hospital está dentro do prazo.

Um balanço também divulgado nesta quinta-feira (12) pela Secretaria de Saúde de São Paulo contabiliza 46 casos confirmados do novo coronavírus.

O aumento foi de 53% em relação ao balanço anterior: na quarta-feira (11), o estado registrava 30 casos confirmados. Ainda de acordo com o G1, dos 46 casos confirmados, 44 estão na capital. No estado, há 555 casos suspeitos da doença.