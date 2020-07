Hospital de campanha da Arena Fonte Nova abre novos leitos de UTI

Mais 20 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) foram disponibilizados no hospital de campanha da Arena Fonte Nova, na última semana. Os leitos são resultado da parceria entre o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador, que cedeu 25 respiradores, além de arcar com os custos operacionais dessas unidades por três meses. Os cinco leitos restantes serão liberados posteriormente, pois, devido a questões técnicas e operacionais, precisam ser colocados em funcionamento de dez em dez.

Os novos leitos fazem parte da ala Mário Nova Bahia (Marito), que foi jogador do tricolor baiano e é um dos jogadores homenageados no hospital de campanha Arena Fonte Nova. Além dele, craques como Élcio Nogueira da Silva (Sapatão), também ex-atleta do Bahia e Artur Brasiliano Maia (Artur Maia) e Nilton Ferreira de Souza (Tinho), ex-atletas do Vitória integram os ídolos do futebol baiano que foram homenageados.

Além dos leitos de UTI, em menos de 15 dias o hospital liberou mais 40 leitos de enfermaria, totalizando o funcionamento de 100 leitos clínicos e 80 de UTI. A capacidade total da unidade é de 240 leitos, sendo 140 clínicos e 100 de UTI, que estão sendo liberados progressivamente.

Com menos de dois meses de funcionamento o hospital de campanha da Arena Fonte Nova já atendeu mais de 270 pacientes. A unidade conta com profissionais qualificados e equipamentos modernos que são essenciais no tratamento dos pacientes, como o tomógrafo computadorizado e o aparelho de RX, importantes para a avaliação do comprometimento do sistema respiratório, onde foram realizados mais de 420 exames indispensáveis para a assistência e monitoramento do estado de saúde dos infectados.