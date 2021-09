Hospital de Campanha de Feira de Santana vai encerrar suas atividades

Com a redução de pacientes hospitalizados devido ao avanço da vacinação contra a covid-19, o Hospital de Campanha de Feira de Santana irá encerrar as atividades nesta quinta-feira (30).

Inaugurada no dia 4 de junho de 2020, a unidade hospitalar atendeu 1.566 pessoas, sendo que 1.255 receberam alta e 263 tiveram óbitos confirmados.

Na manhã desta quarta-feira (29), o hospital já estava sem nenhum paciente na UTI e com apenas cinco na enfermaria, são 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria. Segundo a Prefeitura, aqueles que ainda estão internados serão transferidos para os hospitais D. Pedro e Clériston Andrade. O investimento municipal necessário para manter o hospital é de cerca de R$ 3 milhões mensais.

Feira de Santana foi a primeira cidade do estado a confirmar um caso da covid-19, em 6 de março de 2020. No mesmo ano, o município registrou o primeiro pico de contágio em julho com 3.204 casos confirmados.

Francisco Mota, diretor do Hospital de Campanha, afirmou que a unidade hospitalar trouxe mais segurança à população.

“No momento mais crítico da pandemia funcionamos a todo vapor. Chegamos a ter 100% da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) lotada e foi necessário uma ampliação para 18 leitos. O Hospital de Campanha foi fundamental para oferecer assistência médica às pessoas acometidas pela doença e que necessitaram de internamento”, comentou.

Além do tratamento específico, os pacientes tinham acompanhamento psicológico e de assistência social, prestados pelo hospital, o que possibilitava o contato deles com os familiares por videochamada.