Hospital Dia Martagão Gesteira completa três anos com mais de 9 mil cirurgias feitas

O Hospital Dia Martagão Gesteira completa no domingo (10) três anos de atuação, com mais de 17 mil crianças atendidas e 9,3 mil cirurgias realizadas no período. Extensão do Martagão, a unidade é especializada em cirurgias pediátricas de pequeno e médio porte em crianças e adolescentes de 1 a 14 anos do estado.

Inaugurado em 2016, o Hospital Dia faz procedimentos como hérnia umbilical, hérnia inguinal, postectomia (fimose), orquidopexia e hidrocele, entre outros.

Diretora médica do Martagão, Milena Pessoa diz que o modelo do hospital é "day hospital", com estrutura para funcionar somente durante o dia, fazendo cirurgias de menor complexidade. "Ele vem desafogar o centro cirúrgico do hospital Martagão Gesteira, que, a cada ano, vem aumentando a complexidade das cirurgias que são feitas”, explica. Ela acrescenta ainda que os pacientes são internados, operados e têm alta no mesmo dia.

Os pacientes do Hospital Dia são agendados pela Central de Agendamento do Martagão Gesteira. “Em geral, as famílias ficam muito gratas por terem um retorno rápido entre a marcação e a realização da cirurgia. E ainda mais satisfeitas pela redução no tempo de internamento, o que promove a segurança do paciente, com menos risco de infecção hospitalar”, finaliza a diretora médica.