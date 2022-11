Hospital Espanhol amplia número de leitos para covid; taxa de ocupação da UTI é de 72%

O Hospital Espanhol teve um aumento no número total de leitos clínicos e de UTI para o tratamento da covid-19. Na última semana, segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia, havia o total de 80 leitos disponíveis, já nesta terça-feira (22) foram disponibilizados mais 20.

O hospital, que é referência para tratamento da covid-19 no estado, tem 36 dos 50 leitos de UTI ocupados (72%), segundo balanço desta terça. Dos 50 leitos clínicos, 42 estão com pacientes.

A unidade de saúde atende 78 pacientes com suspeitas de covid-19, com 58 confirmações da doença.

Obrigatoriedade de máscaras

Com o aumento no número de casos da covid-19 na Bahia, o governador Rui Costa informou, nesta segunda-feira (21), que ainda não é o momento para retomar o uso obrigatório de máscaras de proteção contra a doença ou outras medidas restritivas mais rígidas. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva ocorrida no estacionamento da Secretaria de Educação (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Na Semana Epidemiológica 46 (de 13 a 19 de novembro) foram registrados 2.988 novos casos da covid, com uma média de 1.260 casos ativos. Além disso, cinco óbitos foram notificados. Do dia 30 de outubro ao dia 19 deste mês, a Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou 5.019 infectados com a doença e 18 mortes. Rui Costa ressaltou que o governo segue atento e monitorando o avanço do coronavírus, mas que a população precisa completar o esquema vacinal para evitar o surgimento de mais contaminados.

“Nós estamos acompanhando e queremos renovar o nosso apelo pela vacinação. Temos ainda um número muito alto de pessoas que não completaram a vacinação. Neste momento de subida da covid, é preciso que a gente busque convencer as pessoas a buscar a vacina”, destacou o governador.

Rui informou ainda que o estado tem tido um leve aumento no número de internamentos, mas que não são tão graves quanto antes. “Estamos ampliando o número de leitos no Hospital Espanhol para absorver esse crescimento, que tem sido um crescimento que quando requer algum internamento não tem sido com a mesma gravidade que foi das outras vezes”, pontuou.

“Os números não justificam ainda a obrigatoriedade da máscara ou outras medidas mais rígidas. Então, quero insistir na importância e necessidade da vacinação como uma forma de diminuir a gravidade da doença”, acrescentou.

De acordo com a Sesab, o uso obrigatório de máscaras na Bahia permanece em unidades de saúde, além da recomendação de uso para pessoas com sintomas gripais e com imunidade baixa, os imunossupressores ou imunossuprimidos. Em outros lugares, o uso do item de proteção segue como facultativo.

Na Bahia, 11,7 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 7,5 milhões receberam a segunda. Com relação à terceira, somente 2,5 milhões foram imunizados.

Casos no estado

Na última semana, entre 13 e 19 de novembro, foram registrados 2.988 novos casos de covid-19 na Bahia, uma média de 1.260 casos ativos e 5 óbitos foram notificados.