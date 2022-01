Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana tem surto de H3N2

O Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, está com um surto de influenza H3N2. De 97 casos da Influenza A H3N2 na cidade, 60 encontram-se na unidade hospitalar pediátrica do estado.

Segundo o prefeito Colbert Filho, o surto impacta diretamente o município e pode comprometer a capacidade da unidade pediátrica estadual atender plenamente as crianças atingidas. "Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares da saúde passam a ter limitações de atendimento e assistência", salienta.

Ainda segundo o prefeito, a rede municipal de saúde está pronta para ajudar e colaborar no que for necessário com o HEC. "Acabei de fazer uma visita nas UPAs da Queimadinha e da Mangabeira. O Governo Municipal está pronto para ampliar espaços de assistência com reforço da equipe saúde", afirma.