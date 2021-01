Hospital Materno-Infantil de Ilhéus deve ser entregue em abril

As obras de reforma e ampliação do Hospital Materno-Infantil de Ilhéus estão na reta final e a unidade deve ser entregue à população em abril, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A estrutura, onde funcionava o antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho, tem 80% das obras concluídas e será uma unidade materno-infantil de referência para a alta complexidade.

Nesta terça, 12, o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas visitou as obras, acompanhado dos prefeitos de Ilhéus e de Itabuna, Mário Alexandre e Augusto Castro, respectivamente. “São R$ 40 milhões investidos entre obras e equipamentos para ofertar atendimento obstétrico para gestantes de alto risco. Com 105 leitos, a unidade contará com UTI neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico”, garante o secretário.

O secretário ainda fez uma visita de inspeção no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, e nos hospitais de Base Luis Eduardo Magalhães e Manoel Novaes, ambos em Itabuna. Segundo o secretário, o objetivo é integrar o sistema de saúde da região para obter o máximo dos hospitais das duas cidades.

Os prefeitos elogiaram a medida que visa a união do sistema de saúde dos dois principais municípios da região. "Ilhéus e Itabuna são pólos de comércio, turismo e prestação de serviços na área de saúde. Vamos unificar forças na atenção básica e especializada, com Itabuna avançando na área de trauma e fortalecendo a nefrologia, neurologia e cardiologia, enquanto Ilhéus será referência regional para a obstetrícia de alto risco, atendendo gestantes de toda a região", disse o prefeito de Itabuna, Augusto Castro.