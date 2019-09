Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, chega a 90% das obras concluídas

Foto: Leonardo Rattes/GOVBA

O Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, está com 90% de obras concluídas e deve ser inaugurado no primeiro trimestre de 2020, passando a integrar a rede de assistência da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Entre obras e equipamentos, a unidade recebe investimentos da ordem de R$ 180 milhões.

Com 265 leitos, sendo 55 de Terapia Intensiva (UTI), o hospital será de grande porte, com 27,9 mil metros quadrados de área construída. Referência para casos de urgência e emergência, trauma (particularmente o trauma raquimedular) e acidente vascular cerebral (AVC), a unidade terá dez salas de cirurgia.

“O Hospital Metropolitano será o principal equipamento de saúde da RMS, atendendo a todos os casos da rede de urgência e emergência do litoral norte e das cidades que compõem a região metropolitana, pelo fácil acesso, a partir de diversas vias expressas, o que irá desafogar o Hospital Geral do Estado, Hospital Geral Roberto Santos e o Hospital Geral de Camaçari”, afirmou o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que acompanhou secretários de saúde dos municípios da RMS em visita guiada às obras da unidade, nesta segunda-feira (16).

Segundo a Sesab, um dos destaques do projeto é a Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), que atenderá pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (isquêmico, hemorrágico ou ataque isquêmico transitório), na fase aguda, ofertando tratamento trombolítico venoso, reabilitação precoce e investigação etiológica completa.

Além da obra do hospital, estão sendo feitas a pavimentação asfáltica de 2,6 quilômetros da Rua Djanira Maria Bastos e a construção de uma via de acesso ao novo hospital, que beneficiará moradores de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.