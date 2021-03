Hospital Metropolitano ganhará 200 leitos para atender pacientes com covid-19

Na tarde desta terça-feira (2), o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a abertura de 200 leitos para covid-19 no Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Rui informou que já autorizou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) a realizar licitação emergencial para a abertura do hospital, que deve acontecer em até três semanas.

A previsão é de que sejam instalados, ao todo, 100 leitos clínicos e mais de 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A abertura vem num momento em que o estado enfrenta pré-colapso das unidades de saúde. Segundo a Sesab, a Bahia está, hoje, com 81% de ocupação dos leitos de UTI.

Inicialmente, o Hospital Metropolitano irá abrir com 40 leitos de UTI e mais 30 leitos clínicos. A expectativa é de que o hospital inicie suas atividades logo após o lançamento da licitação emergencial, que ocorre nos próximos dias. “De forma excepcional e especial iremos abrir os leitos do Hospital Metropolitano e estamos lançando mão de todas as alternativas que nós temos. Lembro que isso tudo não será suficiente se não contarmos com a colaboração da população com uso de máscara e manutenção do distanciamento social”, explica o governador.

Além dessa unidade, o Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova irá abrir na noite da próxima quinta-feira (4). As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) vão gerir o hospital que, segundo o edital da Sesab, terá 200 leitos, sendo 100 de UTI e 100 clínicos, que serão abertos progressivamente. De imediato, estarão disponíveis 50 leitos de UTI e 30 clínicos.