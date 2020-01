Hospital Municipal dobra número de atendimentos em 2019 

Inaugurado em abril de 2018, o Hospital Municipal de Salvador (HMS) realizou 81.833 atendimentos no primeiro ano de funcionamento. Em 2019, esse número mais que dobrou, atingindo a marca de 192,5 mil acolhimentos. No total, até agora, mais de 277 mil cuidados foram proporcionados através do equipamento: uma média de 375 procedimentos por dia. Foram realizadas 7.049 cirurgias, 150.446 atendimentos de emergência e urgência, 16.994 internações e 180.193 exames de imagens.

Com 210 leitos disponíveis, a taxa de ocupação média do HMS, que é localizado em Boca da Mata, região de Cajazeiras, subiu de 102% em 2018 para 115% em 2019. A média de paciente dia internado saltou de 143 para 240. No ano passado, foram concluídas 4.855 cirurgias; 561.471 exames de média e alta complexidade; média de 107 paciente/mês em atendimento domiciliar; e 5.174 exames de videoendoscopias. Em 2018, esses números foram de 2.032 cirurgias; 307.649 exames de média e alta complexidade; média de 62 pacientes/mês em atendimento domiciliar; e 1.626 videoendoscopias.

O secretário municipal de Saúde, Leo Prates, comemorou os números apresentados no relatório anual e atribuiu o crescimento do Hospital Municipal aos investimentos agregados ao longo do ano e às equipes de profissionais existentes.

“São números crescentes que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, trabalhando para oferecer o melhor para a população. Mostram que a capacidade de atendimentos está sendo ampliada e o equipamento de saúde vem se consolidando com um dos mais importantes e eficazes da Bahia e do Brasil. É um motivo de muito orgulho, pois sabemos quantas vidas puderam ser salvas e a quantidade de pessoas que já foram beneficiadas”, declara.