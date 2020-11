Hospital Municipal terá R$ 4,8 milhões para cirurgias ortopédicas

O prefeito ACM Neto anunciou que autorizou a contratação de cirurgias ortopéticas no Hospital Municipal, com custo de cerca de R$ 4,8 milhões, para reduzir a fila de espera, que segundo ele tem aumentado. Falando na manhã desta quinta-feira (19) em Periperi, Neto relacionou a demanda por procedimentos ortopéticos com o aumento do número de motos em Salvador.

"A gente sabe que a quantidade de motos na cidade é cada vez maior, infelizmente moto é um risco que qualquer acidente normalmente traz situações graves, em geral há demanda crescente por procedimentos ortopédicos, sobretudo em função desses acidentes", avaliou o prefeito.

Ele aproveitou para anunciar também que faz hoje a entrega de uma nova "ambulacha", ambulância em uma lancha, que vai atender à população das ilhas de Salvador, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Preocupação nossa em relação a melhorar o serviço nas ilhas, é uma coisa que tem notabilizado a nossa gestão. Estivemos ainda esse ano na ilha de Maré fazendo a reabertura, o posto já existia, mas o início de um novo momento de serviços do posto, ampliando para procedimentos de urgência no período de final de semana, de feriado. Implantamos um gripário na ilha de Bom Jesus, ampliamos portanto significativamente essa assistência à saúde", disse.

Neto disse que a ambulancha é muito importante para agilizar o atendimento, citando o caso de um paciente salvo pelo uso do transporte. "Foi transportado, chegou a tempo, conseguiu preservar aquela vida.O Graer tanbém já permitiu, em parceria com a PM, salvar vidas",