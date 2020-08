Hospital Santa Izabel amplia parceria com maior especialista em câncer da América Latina

A população baiana atendida pelo Serviço de Oncologia do Hospital Santa Izabel no Instituto Baiano do Câncer (IBC) já está sendo beneficiada com a ampliação da parceria entre a instituição e o Grupo Oncoclínicas, que agora é responsável também pela quimioterapia, consultas clínicas, tratamentos avançados, atendimento de urgência e emergência e intervenção cirúrgica.

Maior entidade especializada no tratamento do câncer na América Latina, o Grupo Oncoclínicas atua nas áreas de oncologia, radioterapia e hematologia em 11 estados brasileiros e é parceiro do Dana-Farber Cancer Institute, renomado centro de pesquisa e tratamento de câncer no mundo, afiliado à Harvard Medical School. Toda essa expertise é direcionada para o atendimento dos pacientes do Hospital Santa Izabel.

Os primeiros passos dessa parceria estratégica foram apresentados ao corpo clínico do hospital durante um evento virtual liderado pelo diretor de Saúde da Santa Casa de Misericórdia, Robério Almeida, e mediado pela médica Clarissa Mathias, oncologista da Oncoclínicas na Bahia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e chair do Comitê Internacional da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).

Acelerador linear do IBC: tratamento oncológico de ponta

O Grupo Oncoclínicas já atuava na Radioterapia do Hospital Santa Izabel, um serviço que reúne equipe multiprofissional especializada e já contabiliza mais de 10 mil pacientes tratados nos últimos nove anos. O atendimento de ponta é considerado um dos mais completos do Norte e Nordeste.

“Com investimentos contínuos em pesquisa, atualização constante, desenvolvimento de profissionais e incorporação de tecnologias, o Santa Izabel oferece à população os mais modernos tratamentos”, ressalta o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, sobre a atuação conjunta do hospital com um grupo brasileiro de reconhecimento internacional.

Fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, o oncologista clínico Bruno Ferrari também destacou a ampliação da parceria com a instituição, que tem forte atuação na área de ensino e pesquisa. “O Hospital Santa Izabel é acadêmico e estimula o aperfeiçoamento numa área onde o conhecimento atualizado é de vital importância”, disse ele, acrescentando que o paciente contará com tratamentos fundamentados nas descobertas científicas mais atuais e assistência humanizada e individualizada.

Segurança

Diante da pandemia do novo coronavírus, o Santa Izabel intensificou os cuidados no atendimento aos pacientes oncológicos, criando um fluxo separado e diferenciado para aqueles com e sem sintomas gripais, seguindo protocolos internacionais de segurança e qualidade. A instituição também reforçou a higienização e o uso de equipamentos de proteção individual, dentre outras medidas para reduzir o risco de infecção pelo coronavírus.

Clarissa Mathias enfatizou que o tratamento contra o câncer não deve ser interrompido durante a pandemia sem haver consulta prévia ao médico. “Temos alertado e orientado as pessoas sobre a importância de nunca deixarem de se cuidar. A atenção para que a doença seja detectada precocemente não pode ser descuidada, pois quanto mais cedo bem tratada, melhor”, diz a oncologista.

