Hospital Santa Izabel terá cirurgia ao vivo durante simpósio sobre câncer

Seis cirurgias ao vivo, realizadas em tempo real, serão transmitidas durante o 8º Simpósio Internacional Oncoclínicas nos próximos dias 19 e 20 de novembro. A ação vai mostrar as práticas inovadoras para retirada de tumores que podem ser adotadas por cirurgiões no mundo todo. Uma delas será realizada no Hospital Santa Izabel, um dos quatro centros de referência no país escolhidos para realizar os procedimentos.

O evento realizado virtualmente terá a participação de 250 profissionais do Brasil e do Mundo para discutir os principais avanços no combate ao câncer e temas de interesse, como os impactos da covid-19 nas condutas oncológicas. Os desafios trazidos pela pandemia para a medicina também serão abordadas ao longo de 200 aulas realizadas nas 13 salas temáticas com transmissão simultânea.

Médicos, estudantes e profissionais de saúde podem se inscrever gratuitamente para acompanhar o Simpósio no https://www.simposiooc.com.br/.

Antes do evento, a comissão científica do evento realizará uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (19), às 13h, para apresentar os temas que serão debatidos no simpósio. Entre os participantes, estão os médicos Bruno Ferrari, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, Carlos Gil Ferreira, presidente do Instituto Oncoclínicas, Sérgio Jobim de Azevedo, coordenador científico do simpósio, Paula Ugalde, líder de cirurgia do Grupo Oncoclínicas, Rodrigo Dienstmann, diretor científico do OC Precision Medicine, laboratório de medicina de precisão do Grupo Oncoclínicas.

Entre os assuntos discutidos estão os avanços da pesquisa de genoma para cada tipo de tumor, o papel da oncologia de precisão na geração de dados e melhores condutas de combate ao câncer no Brasil, novas alternativas de tratamento, o papel das cirurgias com uso de tecnologias avançadas e uso de robôs e os recentes impactos da covid-19 para as práticas clínica e cirúrgica.