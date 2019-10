Hotéis e santuário cheios para a festa de Santa Dulce dos Pobres em Salvador

Às vésperas da homenagem à Santa Dulce dos Pobres em Salvador, na Arena Fonte Nova nesse domingo (20), fiéis lotam o santuário no Largo de Roma, e o setor de turismo comemora a ocupação hoteleira na capital. São esperadas cerca de 55 mil pessoas no estádio para assistirem a apresentações de música, peça teatral, missa e procissão.

Segundo informações do trade turístico, a ocupação nesse período costuma ser de 60%, mas neste fim de semana pode chegar a mais de 80% na cidade, sendo de quase 100% nas proximidades do estádio.

“Desde a canonização, a gente sente uma crescente no número de visitantes do turismo religioso católico. Agora com o Caminho da Fé [trecho entre o santuário e a Basílica do Bonfim], vai ter um boom também nesse tipo de viagem”, espera Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha).

Para ele, o turismo religioso deve ser um ponto de atenção do setor. “O turismo de matriz africana também é bastante procurado, então é uma área que o trade e a Secult precisam tratar com carinho”, defende.

Por meio de sua assessoria, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, destaca a data de 13 de agosto como o dia em homenagem à Dulce, para fomentar a vinda de turistas "Esse é um mês importante, de transição da baixa para a média estação. A gente sabe que a igreja deve promover uma grande celebração e é dessa forma que o turismo religioso se constitui”, explica.



Lotado

Para o evento desse domingo na Fonte Nova (veja programação abaixo), a Casa São José já sente a diferença. O local, que é uma organização fraternal que fica perto das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), costuma receber hóspedes de todos os cantos da Bahia e do Brasil. Antes da canonização de Dulce, a casa costumava ter apenas 20% dos quartos ocupados. Agora, a organização comemora a taxa de ocupação que atingiu 80% até a próxima terça-feira (22).

“Desde que foi anunciada a canonização, a gente começou receber reservas. Muitas pessoas começaram a vir em caravanas do Ceará e do interior da Bahia. Estamos com nossa taxa de ocupação lotada até a terça-feira. As pessoas vêm visitar o santuário e costumam almoçar em nosso restaurante. Após a canonização, começamos a receber cerca de 50 pessoas por dia, um crescimento de 20 a 30% em relação aos dias anteriores”, contou o auxiliar administrativo da Casa São José, Gabriel Miranda.

Os "milagres" que Dulce têm operado por lá são tão grandes que, bastou o anúncio da canonização acontecer, para a administração decidir ampliar a capacidade de 100 para 120 quartos - as obras ainda estão em curso. Outra decisão foi crescer o número de funcionários, que antes eram cerca de 15, para 20.

“Temos recebido muitos romeiros. A Cidade Baixa é conhecida por ser um roteiro de fé. A nossa casa de hospedagem é a mais próxima das Obras Sociais e temos uma ligação direta com eles. Estamos reformando quartos, aumentando o número de funcionários. Ofertamos descontos que variam entre 20% e 50% para as pessoas que estão realizando tratamentos por lá. Esperamos que esse período seja só um pontapé para o turismo religioso. Estamos crescendo nossa estrutura para atender a demanda”, completou Gabriel.

Cadê Dulce?

Do lado de fora, fila para entrar. Na porta da Loja Irmã Dulce, no Largo de Roma, um segurança controlava o fluxo de pessoas que tinham acesso à parte interior da loja. Todos estavam ali com um único objetivo: comprar algum objeto que remetesse à primeira santa brasileira.

A procurava era tão grande que não teve santa para todo mundo que quis. No final da manhã desta sexta-feira (18), as imagens da Dulce dos Pobres, nos tamanhos de 30 e 80 centímetros, já tinham desaparecido das prateleiras. Baiano, católico e devoto de Dulce, o professor José Irênio Oliveira, de 53 anos, saiu da cidade de Capim Grosso, no interior da Bahia, para cumprir a promessa que fez à esposa em seu aniversário.

Fiéis se aglomeram em busca de imagem de Dulce (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Após viajar cerca de 293 quilômetros, por 4h30, para dar de presente à esposa a experiência de conhecer as Obras Sociais e participar da festa de Dulce, no domingo, ele contou a emoção de estar no local onde conheceu Irmã Dulce ainda em vida, quando morou em Salvador.

“Eu e minha esposa temos uma relação muito bonita com Santa Dulce, somos católicos e conhecemos a obra dela há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la ainda em vida, foi um enorme prazer. Hoje, consigo perceber que ela já era santa desde muito tempo, apenas vieram confirmar agora. Estou muito feliz e orgulhoso em poder apresentar a minha família à Santa Dulce dos Pobres. É uma emoção imensurável”, explicou o professor.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Diferente de José, que conta os dias para a primeira missa em homenagem a Dulce, a aposentada Margarida Angolina, 78, não poderá participar do evento. Ela, que veio da cidade de Santa Bárbara do Oeste (SP), com um grupo de outras 15 idosas a passeio, retornará para sua cidade no sábado (19).

“Infelizmente não vai dar para ficar e participar no domingo, mas eu fiquei maravilhada com a estrutura do local. O santuário é lindo. A vontade é de ficar, mas temos que voltar. É uma sensação bastante emocionante, pedi muita proteção para toda a minha família e estou levando umas lembrancinhas para eles”, contou a idosa.

Confira a programação da festa desse domingo:





Celebração pela Canonização de Irmã Dulce 12:00 Abertura dos portões da Arena Fonte Nova 12:20 Animadores Pe. Lázaro Frei Vandeí 12:30 Banda Missão Paráclito (9 integrantes - 10 min) 12:40 Missão Divina Face (9 integrantes - 20 min) 13:00 Ministério Agnes (4 integrantes - 20 min) 13:20 Banda Recomeçar (3 integrantes - 20 min) 13:40 Patrícia Ribeiro (20 min) 14:00 Irmãs da Congregação da Imaculada Conceição (12 Irmãs - 10 min) Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia o início do Espetáculo "Império de Amor" 15h às16:20 Império de Amor (espetáculo com mais de 550 crianças) Participações de Waldonys Margareth Tuca Saulo Pe. Antonio Maria Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia a chegada das Relíquias de Irmã Dulce 16:20 às 16:30 Procissão com as Relíquias de Irmã Dulce (trazida pelas mãos do Miraculado José Maurício) Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia a chegada da imagem de Santo Antônio 16:30 às 16:45 Procissão com a imagem de Santo Antônio (12 Padres Capuchinhos entram com a imagem de Santo Antonio) Adelmário Coelho, Targino Gondim

e Waldonys cantam

o Hino de Santo Antônio Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia a chegada da imagem de Nossa Senhora 16:45 às 17:00 Procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição (12 membros da Irmandade da Conceição da Praia entram com a imagem de Nossa Senhora) Eliabel canta Ave Maria Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia a chegada da imagem do Senhor do Bonfim 17:00 às 17:15 Procissão com a imagem do Senhor do Bonfim (12 Cadetes da PM e 10 membros da Irmandade do Senhor do Bonfim entram com a imagem do Senhor do Bonfim) Tenor Thiago Arancam canta

o Hino ao Senhor do Bonfim Mestre de Cerimônia anuncia o início da Celebração Eucarística 17:15 Início da Procissão de Entrada da Missa (Bispos, Padres, Diáconos e Seminaristas) 17:30 Início da Celebração Eucarística Ao final da Celebração, Mestre de Cerimônia (Pe. Edson) anuncia a chegada da imagem de Irmã Dulce 19:00 Procissão com a imagem de Irmã Dulce Coral canta o Hino de Irmã Dulce





* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro