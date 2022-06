Hotel Fasano ganhará bar temporário no subsolo no final de semana

O Hotel Fasano Salvador contará com uma super novidade para celebrar o Dia dos Namorados. Durante o fim de semana, o espaço ganhará um bar temporário no subsolo do empreendimento, em frente à Praça Castro Alves.



O projeto, com curadoria de Rafaela Meccia, contará com drinques diversos e apresentações de artistas como Enrico Masiero, Clara Cady e Felipe Aranda.

“Além da gastronomia Fasano, uma banda de Jazz & Djs se apresentam entre 19h e 23h no lounge preparado para a data”, diz comunicado do grupo hoteleiro. A programação começa nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12).



No restaurante do Fasano, o chef Lomanto Oliveira elaborou um menu em três tempos para celebrar a data mais romântica do ano. As reservas podem ser feitas pelo telefone (71) 2201-6300.

