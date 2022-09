Hotelaria de Salvador tem ocupação de 57,49% em agosto

Apesar do final das férias escolares, o desempenho da hotelaria de Salvador em agosto teve uma taxa de ocupação de 57,49%, diária média de R$ 456,04 e Revpar – indicador ponderado da diária e taxa de ocupação – de R$ 262,19.

Este resultado confirma a tendência já verificada nos primeiros meses do ano, de melhoria no desempenho em relação aos mesmos períodos de anos anteriores, embora nem sempre atingindo os níveis pré-pandemia.

Assim a ocupação de 57,42% em agosto de 2022, situou-se acima da observada em agosto de 2021 (45,68%), entretanto ainda inferior à de agosto de 2019 (62,29%). Já a diária média (R$ 456,63) também foi superior à de agosto do ano anterior. Se excluirmos da amostra os hotéis de luxo, obteremos uma diária média de R$ 326,76.

De acordo com Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA), em agosto, a retomada de viagens corporativas tem movimentado os hotéis voltados para o público de negócios, apresentando desempenho próximo ao dos hotéis de lazer. Mesmo com um movimento menor de famílias em férias escolares, este público também sempre está presente aliando lazer e trabalho (bleisure).

"O alto preço das passagens aéreas ainda constitui o principal desafio para a retomada de nossa atividade. No entanto, com o anúncio dos novos voos diretos para a capital baiana motivados pelo aumento da demanda, com início previsto para os próximos meses, espera-se aumentos significativos no fluxo de turistas desde que os preços das passagens aéreas reduzam", afirma o presidente da ABIH-BA.

Os números do desempenho hoteleiro de Salvador aqui divulgados são frutos da Pesquisa Conjuntural de Desempenho (Taxinfo), realizada pela ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seções Bahia e Brasil. O levantamento é digital e os dados são fornecidos diariamente pelos hotéis ao Portal Cesta Competitiva. A média resultante constitui o indicador para avaliar a evolução da atividade de hospedagem na capital baiana.