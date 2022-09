Hugh Jackman volta a ser Wolverine no filme Deadpool 3

Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman anunciaram, nesta terça-feira (27), que Hugh estará de volta ao papel de Wolverine no filme Deadpool 3. Um vídeo divulgado no Instagram ainda revela a data de estreia da produção: 6 de setembro de 2024.

"Oi, pessoal. Estamos muito triste que perdemos a D23, mas a gente estava trabalhando muito no próximo filme do Deadpool, já faz um bom tempo agora. Eu tive que verdadeiramente encontrar minha alma neste filme. A primeira aparição dele no MCU, obviamente, precisava ser especial. Nós precisamos manter a verdade do personagem”, inicia Ryan.

“Precisamos encontrar novas camadas e motivação, um novo significado. Todos os Deadpools precisaram se destacar dos outros. Tem sido um desafio grande, que me forçou a chegar em outro nível, a mergulhar profundamente. E eu… não tenho nada. Sim… Somente, completamente vazio aqui em cima. E aterrorizante. Mas nós tivemos uma ideia”, completa o ator.

Neste momento, Hugh Jackman surge subindo as escadas. “Ei, Hugh, você quer interpretar o Wolverine outra vez?”, questiona o marido de Blake Lively. “Claro, Ryan”, responde o ator.

Veja o vídeo: