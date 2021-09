Hulk anuncia gravidez da esposa Camila e será pai pela quarta vez

O atacante Hulk, do Atlético-MG, anunciou neste sábado (18) que vai ser pai mais uma vez. A esposa do atleta, Camila. está grávida.

Hulk tem três filhos do primeiro casamento: Ian, 13 anos, Tiago, 11, e Alice, 6. Agora, vai ter o primeiro herdeiro com a atual mulher.

"Hoje com o coração cheio de gratidão a DEUS, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a)", escreveu Hulk.

"Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a) te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebê", completou.

Camila, atual esposa de Hulk, é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo. Depois de se separar de Iran, o atacante casou em fevereiro do ano passado com Camila.