Hulk é acusado de vandalismo e pede retratação pública do Goiás

O atacante Hulk virou o centro de uma polêmica após o empate em 2x2 do Atlético-MG contra o Goiás, pela Série A do Brasileirão, no último sábado (30). O jogador foi acusado pelo clube esmeraldino de ter quebrado, com um chute, a porta dos vestiários da arbitragem do estádio da Serrinha, em Goiânia.

Segundo o Goiás, que cobra danos materiais, o fato aconteceu após Hulk sair de campo irritado com decisões do árbitro Bruno Arleu de Araújo. O atacante negou ter sido o autor do vandalismo e, no domingo (1), emitiu notificação extrajudicial ao clube rival, com pedido de retratação pública.

A informação do suposto chute de Hulk foi direcionada em aplicativo de mensagem pela assessoria do clube. O Atlético-MG, também por meio da assessoria, negou que o camisa 7 tenha sido o responsável pelo ato. O Galo afirmou que o jogador encontrava-se em outra área do estádio no momento.

Na notificação extrajudicial, Hulk "refuta veementemente" a acusação do crime de vandalismo, de acordo com o site ge. Além disso, o atacante pede que o Goiás, de forma amigável, venha a público fazer a retratação do caso, impedindo que o fato siga prejudicando sua imagem.

O atleta estipula, na notificação, um prazo de resposta ao Goiás em menos de 24 horas. Ainda segundo o ge, no documento enviado ao clube esmeraldino, há a informação de que, se não houver a retratação pública, Hulk irá tomar ações judiciais e esportivas. O caso poderia acarretar em denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Logo após o fato na Serrinha, Hulk usou o Instagram para se manifestar sobre a acusação. Ele escreveu "Fake News" e afirmou: "acusar alguém pelo que não fez é crime"