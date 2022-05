Hulk impressiona seguidores com carrinho de bebê de R$ 22 mil

O atacante Hulk, do Atlético-MG, ganhou um dia de folga no último domingo (8), e aproveitou para passear com a esposa, Camila Ângelo e a filha recém-nascida do casal, Zaya. O jogador publicou alguns registros do momento nas redes sociais, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi o carrinho de bebê usado pela família.

O modelo é uma versão especial da marca Mima Xari e está disponível para compra na internet pelo valor de R$ 22 mil. O preço padrão do mesmo carrinho, em outras cores, é de R$ 14 mil.

Os internautas aproveitaram para brincar com o valor do modelo. "Esse carrinho deve ser o preço de um Celta", escreveu uma pessoa. "O carrinho de bebê da filha do Hulk compra minha casa tranquilo", postou outra.

Esse carrinho deve ser o preço de um celta — Felipe (@xbtfelipe) May 8, 2022

Nascida no último dia 18 de abril, Zaya é a quarta filha de Hulk, a primeira dele com Camila Ângelo. O atacante também é pai de Ian, Tiago e Alice, fruto do casamento com Iran Ângelo, tia de Camila.