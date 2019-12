Hulk Paraíba está namorando a sobrinha da ex-mulher; assessoria confirma

Após o jogador de futebol Hulk Paraíba, 33 anos, se separar de Iran Ângelo de Souza - o fim da relação se tornou público em agosto - está namorando a sobrinha de Iran, Camila, de 31 anos. A informação é do jornalista Leo Dias, do portal Uol. O novo namoro do atleta é o assunto mais comentado da alta sociedade de João Pessoa, Paraíba, e, conforme o colunista, está causando o maior rebuliço.

Procurado para comentar o relacionamento, Hulk confirmou o namoro por meio de sua assessoria e disse ter sido sempre transparente. "O próprio Hulk no último sábado chamou os pais e o irmão da Camila. Ele falou a verdade e comunicou à família. Eles iniciaram o namoro em outubro. Portanto foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente. Para evitar mentiras comentários maldosos. Lembrando que o casamento de Hulk terminou em julho. A Camila também já está separada há muitos meses. No mesmo sábado, ele comunicou sua família e seus filhos", disse a assessoria do atleta ao colunista.

Camila era a sobrinha preferida de Iran. No Instagram as duas sempre postavam fotos juntas e com muitas declarações de amor. As fotos continuam no Instagram da ex-mulher de Hulk, já Camila, preferiu apagar sua conta na rede social. A assessoria de Hulk, por outro lado, alega que Camila nunca teve conta no Instagram.

Hulk e Iran se separaram em agosto após 12 anos de relacionamento. Eles tiveram três filhos, Ian, Tiago e Alice. A separação veio no mesmo ano em que os dois planejavam oficializar a união com uma grande festa em João Pessoa, agora em dezembro.