Hulk se declara para atual companheira: 'nada pode atrapalhar'

O jogador Hulk Paraíba segue apaixonado por Câmila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo, com quem foi casado por 12 anos. O romance dos dois gerou bastante polêmica quando se tornou público.

Neste sábado, o atleta usou suas redes sociais para posar com a loira e se declarou. "O que DEUS uniu, ninguém tem o poder de separar! Nisso eu acredito com todo o meu coração e com toda a minha vida. Por isso, sigo tão tranquilo, sei que nada pode nos atrapalhar e que todos os nossos sonhos se realizarão. Te Amo".

Hulk e Camila assumiram o namoro em dezembro de 2019, cerca de quatro meses após o jogador se separar da tia da jovem. Os dois se casaram uma semana depois, no mesmo dia em que o jogador tinha planejado se casar oficialmente com a ex. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o casal até aproveitou parte de festa prevista para o antigo casal.