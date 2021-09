'Hulkinho do tráfico' é preso por vender 'combo' de drogas e sexo no DF

Jean Ferreira Leal, conhecido como "Hulkinho do tráfico", foi preso pela Polícia Civil por traficar cocaína e ecstasy no Distrito Federal. Ele era conhecido por oferecer a seus clientes um "combo", que incluia sexo, além das drogas.

Jean, de 27 anos, foi detido durante operação deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (22).

Hulkinho também costumava oferecer os enturpecentes aos clientes durante os encontros íntimos. A clientela dele era composta, em sua maioria, por pessoas de classes sociais elevadas.

No momento da prisão, ele estava próximo a uma padaria vendendo porções de cocaína “escama de peixe” (droga com alto teor de pureza). Ao avistar os policiais, o traficante jogou mesas e cadeiras sobre as equipes e tentou fugir e se livrar das porções de drogas que carregava, mas foi alcançado e as drogas foram apreendidas.

Jean foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará recolhido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE).