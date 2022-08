Humberto Carrão e Chandelly Braz terminam casamento após 10 anos

Os atores Humberto Carrão e Chandelly Braz terminaram o casamento, segundo informou o jornal Extra. Eles estavam juntos desde 2012, quando se envolveram nos bastidores da novela "Cheias de Charme".

A relação acabou de maneira amigável há cerca de um mês e Humberto já está curtindo a vida de solteiro em rodas de samba pelo Centro do Rio, segundo a publicação.

A última publicação que Chandelly fez em que aparece ao lado de Humberto foi em 28 de agosto do ano passado, por ocasião do aniversário do ator. Ele também parabenizou a atriz em janeiro, quando ela completou 37 anos.

Humberto vai começar a gravar a novela "Todas as Flores", projeto de João Emanuel Carreiro para a Globoplay. Já Chandelly esteve recentemente na série "Sob Pressão".

Apesar de em "Cheias de Charme" terem feito parte de núcleos distintos, a trama ficou marcada como o encontro dos dois. O ator era par romãntico de Maria Aparecida (Isabelle Drummond) e a atriz vivia Brunessa, que costumava seduzir homens ricos para viver confortavelmente.