Humorista grita 'fora SUS' após se vacinar e aplicadora fica em entender nada

O humorista Diogo Defante, do canal LINGUICEITA, postou um vídeo, nesta quarta-feira (4), recebendo a vacina contra a covid-19 e gritando "Fora SUS". A brincadeira se tornou um dos assuntos mais comentados na web nesta quarta. Apesar do "erro" na manifestação, já que as pessoas estão gritando "Fora Bolsonaro", o que chamou atenção no vídeo foi a reação da enfermeira que administrou a dose.

Os internautas logo comentaram que a mulher parecia fuzilar o comediante com os olhos, pelo menos até entender que tudo não passava de uma brincadeira. No post no Twitter, Defante escreveu "viajei mané", ao postar o vídeo. Nas imagens, Diogo Defante pede para repetir a dose e assim poder gritar "Fora Bolsonaro".

Cerca de 5 horas após a publicação, o assunto "Fora SUS" já era o terceiro mais comentado no Twitter. Já o sobrenome do comediante "Defante" foi o sexto assunto mais mencionado. Entre os comentários, muitos riram da brincadeira, com os também humoristas Rafael Portugal e Thiago Ventura, mas outras pessoas questionaram a seriedade do protesto.