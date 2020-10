Ibama assina Termo de Cessão de Uso da nova sede em Salvador

O superintendente da regional Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), Rodrigo Alves, assinou, na quarta-feira, o Termo de Cessão de Uso do local onde funcionará a nova sede do órgão, no prédio do Banco Central, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.



Participaram do ato, representando a procuradoria especializada do Ibama e os servidores da entidade, o procurador Cristiano Barbuda e os servidores de carreira Alberto Santana e Cristiane Almeida.



A nova sede vai representar uma economia de 70% e 50% de excedente orçamentário que serão aplicados em atividades-fim pela entidade. A medida, uma das primeiras no âmbito da União em todo o Brasil, atende à diretriz do governo de racionalização do estado, um dos objetivos da reforma administrativa em curso.



O edifício é um dos mais modernos da administração federal e também será ocupado por outras entidades. Além disso, haverá melhoria significativa das condições de trabalho. O prédio tem auditório para 200 pessoas, com tradução simultânea e estrutura para eventos internacionais, agência do Banco do Brasil no térreo, serviço de segurança, restaurante, refeitório, bicicletário, vestiário e área de convivência.