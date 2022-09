IBGE abre 54 vagas para recenseadores e uma para supervisor na Bahia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu novas vagas para a contratação de recenseadores na Bahia. Ao total, são 55 oportunidades de trabalho, sendo 54 para recenseadores e uma para supervisor agente censitário supervisor.

Todas as vagas são para o interior do estado, distribuídas em 12 cidades. O município com a maior demanda é Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado;

As cidades e o número de vagas para cada local, em parêntese, são: Simões Filho (4); Ibirapuã (3); Jucuruçu (2); Alcobaça (2); Nova Viçosa (1); Boquira (1); Itaberaba (8); Luís Eduardo Magalhães (27); Santa Luiza (3); Mascote (1); Arataca (1); e Alagoinhas (1).

A única cidade com vaga para agente censitário supervisor é Luís Eduardo Magalhães. O salário é de R$ 1.700 para trabalhar em 40 horas semanas.

Já os recenseadores não têm salário fixo, eles ganham por produtividade.

As vagas são divididas em três categorias: ampla concorrência; pessoas pretas e pardas; e pessoas com deficiência.

Para se inscreverem, os candidatos precisam ir até os postos físicos do IBGE em cada cidade.