IBGE estima que população atual da Bahia seja de quase 15 milhões de habitantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (27), um levantamento onde estima a população de 2021 para os municípios brasileiros, mas destaca que as informações não incorporam os efeitos da pandemia da covid-19.



Os números da Bahia mostram que o estado possui mais de 14 milhões de habitantes (14.985.284), o que o mantém na 4ª posição entre as unidades federativas mais populosas do país. Os primeiros lugares seguem ocupados pelos estados de São Paulo (46.649.132), Minas Gerais (21.411.923) e Rio de Janeiro (17.463.349).



A Bahia é também o estado mais populoso do Nordeste,seguido de Pernambuco (9.674.793) e Ceará (9.240.580). Segundo o levantamento, a Bahia continua apresentando taxas de crescimento positivas, mas cada vez menores: comparando os anos de 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 as taxas observadas foram 0,41%, 0,39% e 0,37%, respectivamente. Os dados divulgados pelo IBGE foram analisados e sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento.



Entre as cidades, Salvador conta com 2.900.319 habitantes, enquanto Feira de Santana, se mantém como cidade mais populosa do interior do estado com 624.107 moradores, seguida por Vitória da Conquista (343.643), Itabuna (214.123) e Lauro de Freitas (204.669). Já as cidades baianas com menor população são Maetinga (2.386), Catolândia (3.619), Lafaiete Coutinho (3.663), Lajedinho (3.735) e Lajedão (3.993).



O resultado completo com a população estimada para cada município foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira e pode ser consultado no portal do IBGE na Internet.

