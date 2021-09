Ibicuí: criminosos invadem delegacia e roubam armas; polícia reage e 3 são mortos

A cidade de Ibicuí viveu momentos de tensão nesta sexta-feira (10). Após a apreensão de uma grande quantidade de armas na cidade, feita na última quarta (8), quatro criminosos invadiram a delegacia da cidade e roubaram dois coletes balísticos, drogas e munições apreendidos e relacionados a procedimentos.

Após a ação dos criminosos, uma grande operação policial foi realizada na cidade sob coordenação da 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior. Policiais militares e civis participaram da ação.

Segundo o delegado Antônio Roberto Gomes Silva Júnior, em entrevista a veículos locais, “o objetivo da quadrilha era resgatar armas, munições e drogas que foram apreendidos numa operação realizada, e em especial duas pistolas 9mm, de fabricação croata".

Policiais civis e militares participaram da operação nas ruas de Ibicuí (foto: Divulgação/PC)

De acordo com o delegado, várias pessoas foram conduzidas e testemunhas prestaram depoimento. Após essa investigação, foi possível identificar os quatro suspeitos da invasão. A polícia ainda identificou um quinto suspeito, chamado de R.S.S., 31 anos, que é apontado como traficante em Ibicuí, e teria sido responsável por dar apoio ao bando. Após identificação, R.S.S foi localizado pela polícia, mas reagiu e após troca de tiros, foi baleado e morreu, de acordo com o delegado.

Além disso, outros dois homens, identificados como J.V.S.O., vulgo Neguinho e R.S.A., vulgo Kibe, ambos com mandado de prisão em aberto, foram localizados armados e escondidos em quintais e terrenos no Centro da Cidade. Ainda de acordo com a polícia, a dupla trocou tiros com policiais e foi baleada. Ambos foram socorridos para o hospital da cidade, mas morreram.

"Restaram outros dois autores que foram identificados como R.S.S., vulgo Vaqueirinho, com mandado de prisão em aberto e o outro de vulgo Bode, que empreenderam fuga, não sendo localizado até o momento”, disse o delegado.

A operação contou com policiais Civis do Centro de Operações Especiais, além de agentes das cidades de Guanambi, Jequié e Vitória da Conquista, e PMs da 8ª CIPM e RONDESP.