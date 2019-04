Ibope: 35% aprovam governo Bolsonaro e 27% reprovam

Uma nova pesquisa sobre o governo Jair Bolsonaro foi divulgada pelo Ibope nesta quarta-feira (24). O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O governo é avaliado como ótimo/bom por 35% dos entrevistados. 31% consideram como regular, 27% como ruim/péssimo e 7% não sabe ou não respondeu.

Segundo o Ibope, a pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de abril e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios.

Fevereiro e março

Em março, o Ibope divulgou uma outra pesquisa sobre a gestão: 34% dos brasileiros consideravam como boa ou ótima, contra 39% em fevereiro. Em relação ao levantamento de janeiro, a popularidade caiu 15 pontos porcentuais (49% para 34%).

De acordo com Ibope, em fevereiro, a fração dos brasileiros que consideram a gestão ruim ou péssima passou de 19% para 24%. Enquanto isso, a porcentagem dos que avaliaram como regular o governo passou de 30% para 39%. Em relação ao primeiro mês do ano, o número de descontentes com a atual gestão subiu cinco pontos (19% para 24%).