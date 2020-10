Ibope indica vitória de Bruno Reis

A pouco mais de 45 dias das eleições, o candidato Bruno Reis (DEM) aparece com 42% das intenções de votos na pesquisa do Ibope Inteligência feita para a TV Bahia, divulgada ontem à noite. Se as eleições fossem hoje, o atual vice-prefeito estaria eleito no primeiro turno, uma vez que as intenções de votos para ele na pesquisa estimulada – quando os nomes e partidos dos candidatos são apresentados aos eleitores – superam o total dos outros oito concorrentes à cadeira de prefeito (33%), mesmo considerando-se a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

(CORREIO Gráficos)

Retirando-se da conta os votos brancos e nulos, como a Justiça Eleitoral faz no processo de totalização dos resultados no dia da eleição, Bruno Reis teria 56% do total, contra 44% dos demais postulantes ao cargo.

Os eleitores que pretendem votar brancos e nulos somam 17% do total, enquanto outros 8% ainda não se decidiram ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 04 de outubro de 2020, presencialmente com 602 votantes. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob o protocolo Nº BA-03105/2020.

Os eleitores ouvidos pelo Ibope foram questionados a respeito de quem seria o candidato vencedor caso as eleições acontecessem hoje, independente de em qual candidato eles pretendem votar. Neste caso, Bruno Reis aparece com 57% das intenções de votos, seguido pelo Pastor Sargento Isidório, com 10%.

O candidato do DEM, Bruno Reis, se destaca entre os eleitores que estão na faixa etária de 25 a 34 anos, segmento no qual atinge 53% das menções. Segundo colocado, o Pastor Sargento Isidório (Avante) é citado por 19% dos eleitores que se declaram evangélicos (no total da amostra o candidato obtém 10%). As intenções de voto dos demais candidatos se distribuem homogeneamente entre os segmentos analisados na pesquisa.

Outros olhares

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é questionado em relação a qual será o seu voto sem ter acesso a uma relação com os nomes dos candidatos, Bruno Reis aparece com 29%; seguido pelo Pastor Sargento Isidório, com 4%; Major Denice (PT), com 3%; Cezar Leite (PRTB), com 2%; enquanto Bacelar (Pode), Hilton (Psol) e Olívia têm 1%, cada. Outros nomes citados somaram 5%. O percentual de brancos e nulos atingiu de 19% do total e a quantidade de eleitores que responderam não saber ou preferiram não opinar representou 35% do total.

Gestão de ACM Neto tem 73% de aprovação

Prestes a completar o seu período de oito anos como prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) registra uma avaliação positiva de 73% da população soteropolitana, de acordo com dados da pesquisa Ibope/TV Bahia divulgados ontem no início da noite. A administração municipal apontada como regular por 19% dos entrevistados e tida como ruim ou péssima por outros 6%. Não souberam avaliar 1% dos entrevistados.

Quando questionados se aprovam ou desaprovam a atual gestão municipal, 85% dos eleitores responderam aprovar, enquanto 12% deles desaprovaram. Não souberam avaliar outros 3%.

O perfil dos eleitores que melhor aprovam a atual gestão é formado por mulheres (89%), os eleitores na faixa etária entre 25 e 34 anos (90%) e entre os que possuem ensino superior (87%).

Os entrevistadores perguntaram para os eleitores participantes quais são os três problemas mais graves enfrentados por quem vive na cidade de Salvador atualmente. Como se trata de uma questão que permite mais de uma resposta, o total ultrapassa os 100%.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, foi a Saúde a área considerada prioritária pelos eleitores, com 70% das respostas, seguida da Educação (46%), Segurança Pública (44%) e Transporte coletivo (39%).

Os eleitores também foram convidados a avaliar as gestões do governador Rui Costa e do presidente Jair Bolsonaro.

Rui Costa

No caso do governo estadual, as avaliações boas ou ótimas somaram 64% do total em Salvador. A percepção de que a gestão estadual é regular foi apontada por 26% dos eleitores, enquanto 8% deles apontaram a gestão estadual como ruim ou péssima. Os outros 2% dos eleitores não souberam avaliar.

Jair Bolsonaro

Já o governo do presidente Jair Bolsonaro foi apontado como bom ou ótimo por 18% dos soteropolitanos. Outros 17% afirmaram considerar regular a gestão federal. Para 62% da população de Salvador, o governo do presidente Jair Bolsonaro é ruim ou péssimo, enquanto 3% da população não soube opinar.

Quando perguntados se pretendem comparecer para votar no dia 15 de novembro e 29, caso haja segundo turno, 69% dos eleitores garantiram que vão comparecer, apesar da crise do coronavírus. Apenas 6% descartam qualquer possibilidade de votar e 24% dos eleitores responderam que ainda estão em dúvida.