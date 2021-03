Ibovespa amplia queda após decisão que torna Lula novamente elegível

O mercado financeiro brasileiro reagiu mal à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de anular todos os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (8).

Já estando em queda de 1,50%, no intervalo de dez minutos após a decisão, o Ibovespa — principal índice da bolsa de valores brasileira — caiu para 2,95%, acumulando 111.532 pontos.

Em contrapartida, o dólar subiu 1,75% no mesmo período, indo para R$ 5,78. Como o mercado fecha apenas às 18h, é esperada uma queda ainda maior dos mercados nesta segunda.

Entenda

Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, à qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados.

A decisão atinge o recebimento de denúncias e ações penais. Com o veredito, o petista recupera os direitos políticos e volta a se tornar elegível.