Ícaro Silva nega participação no BBB22 e causa polêmica: 'Entretenimento medíocre'

O ator Ícaro Silva negou veementemente os boatos de que seria um dos participantes do Big Brother Brasil 22. O artista, que recentemente esteve em 'Verdades Secretas 2', foi além e chamou o reality show mais famoso da Globo de "entretenimento medíocre".

"Respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic [história inventada] absurda de que eu cogitaria ir para o Big 'Boster' Brasil", escreveu ele no Twitter. No entanto, o artista apagou a postagem após a repercussão negativa.

Diante do posicionamento do ator, internautas criticaram o "entretenimento intelectual" de Ícaro e citaram trabalhos dele que consideram medíocres, como Malhação, TV Globinho (2000-2015), Show dos Famosos e Verdades Secretas 2.

"Estou muito excitado que minha primeira interação em massa no Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério", debochou ele, diante das reações.

"Até me atrasei para o rolê, mas amei essa enxurrada de paixões juvenis. Amanhã venho dar minha opinião sobre futebol para a gente recuperar esse calor", provocou Ícaro.