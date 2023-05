Ícone do rock, cantora Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner, considerada a rainha do rock, morreu aos 83 anos, informou nesta quarta-feira (24) o site Sky News. O assessor da artista confirmou a informação, dizendo que ela “pacificamente após uma longa doença”. Nos últimos anos, Tina enfrentou um câncer.

A equipe da cantora anunciou a morte logo depois nas redes sociais. "É com grande tristeza que anunciamos a morte de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz o post.

Tina e o ex-marido, Ike Turner, fizeram muito sucesso nos anos 1960 e 1970, em meio a um casamento marcado por episódios de violência - Tina relatou que era espancada pelo marido. Eles se separaram em 1987. Ike morreu de overdose em 2007.[

A cantora se lançou na carreira solo nos anos 1980 e teve grandes sucesso como "What's Love Got to Do with It".

Nascida Anna Mae Bullock em uma família pobre nos EUA, ela começou a cantar em boates aos 15 anos, depois de ser abandonada pelos pais, em busca do sustento.

Foi em uma apresentação que conheceu Ike Turner, na época com a banda The Kings of Rhythm. Anna Mae virou backing vocal do grupo, onde acabou se destacando. Ike e Anna Mae decidiram se unir em uma dupla para cantar juntos. Ao mesmo tempo, se envolveram pessoalemtne.

Depois do casamento, a cantora adotou o nome artístico Tina Turner, cantando ao lado do marido. Juntos, eles moldaram os anos 60 e 70 com o estilo soul.

O casamento dos dois, contudo, foi tumultuado, repleto de brigas e até agressões. Ike era alcóolatra e viciado em drogas como cocaína. Com o declínio da dupla, ele culpava a mulher por os dois não estarem mais no topo. Tina chegou a aparecer em público algumas vezes com marcas das agressões.

Depois de 18 anos, os dois se separaram. Na época, ela abriu mão de todo patrimônio para poder seguir com o sobrenome Turner, se mantendo na carreira artística - agora sozinha - e novamente conseguiu chegar ao topo das paradas.

Entre os maiores sucessos de Tina Turner estão The Best, We Don’t Need Another Hero, It’s Only Love, (Darlin’) You Know I Love You, What’s Love Got To Do With It, Goldeneye e Honest I Do.