Identificado aluno que tentou matar professor na Bahia; arma falhou 3 vezes

A Polícia Civil de Guaratinga, no sul da Bahia, identificou o aluno que tentou matar um professor dentro de um bar no último fim de semana. O suspeito é um adolescente de 15 anos, que tem desavenças com o educador desde 2012.

O assassinato não foi cometido pois a arma falhou três vezes e o disparo não foi efetuado.

O menor será apresentado na delegacia, onde prestará mais esclarecimentos. O delegado vai solicitar a apreensão do suspeito por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

Toda a ação foi filmada pela câmera de segurança do bar onde a vítima estava ao lado da esposa. Nas imagens, é possível ver que o professor não viu a aproximação do suspeito. Assista:

A Polícia Civil não revelou o motivo da rixa entre aluno e professor. No entanto, de acordo com o SBT, o motivo da revolta do jovem seria porque, no passado, o educador costumava falar que as axilas do adolescente fediam.

A mãe do jovem chegou a registrar um Boletim de Ocorrência após o 'diagnóstico' do professor. Foi justamente esse documento que teria permitido a identificação do suspeito.