Ídolo do Vitória, Nadson critica afastamento de Ronan: 'Isso é um absurdo'

Ídolo do Vitória, o ex-jogador Nadson não aprovou o afastamento do atacante Ronan do elenco do Vitória. Na última segunda-feira (4), o clube comunicou a alguns jogadores que eles não serão mais aproveitados na reta final da Série B do Brasileiro. Artilheiro e campeão baiano com o Atlético de Alagoinhas este ano, Ronan está na lista.

"Ronan é um dos poucos que se salva. Ainda não teve quase oportunidade nenhuma, rapaz. Vitória, loucura isso. Não é possível. Aonde vamos parar mesmo?", comentou Nadson no Instagram de um perfil de rubro-negro.

"Isso é um absurdo. Cada dia que passa as coisas pioram. Ronan é um bom jogador. As partidas que entrou, mostrou um bom futebol, não teve sequência", reforçou em outra postagem. "Minha opinião seria titular absoluto. Para o que temos hoje aí, só Jesus na causa, porque eu vou parar até de ver essas coisas", completou Nadson.

Ronan vestiu a camisa rubro-negra em sete jogos da segunda divisão, dois deles como titular. Além de Ronan, outros quatro jogadores foram afastados: o meia Sérgio Mota, o volante Gabriel Bispo e os atacantes Mateusinho e Samuel Granada.