Ídolo e nono maior artilheiro do clube, Mattos ganha homenagem do Vitória

Ídolo e nono maior artilheiro do Vitória, com 77 gols em 145 jogos, o ex-atacante Mattos - Samuel Pereira de Mattos, 89 anos - foi homenageado, no sábado (29), em Pituaçu, durante a comemoração do título de campeão baiano sub-17, diante do Jacuipense - o Leão venceu por 1x0, gol de João Vítor, aos 39 minutos do segundo tempo.

Além de entregar a taça ao capitão do time, o carioca Mattos recebeu do presidente Fábio Mota uma camisa rubro-negra personalizada e uma placa de agradecimento pelo desempenho como jogador no clube, entre 1957 e 1961, quando foi, entre outras coisas, campeão estadual em 1957 e autor de 16 dos 25 gols marcados pelo Vitória na primeira excursão à Europa, em 1960.

Bacharel em Direito e aposentado como procurador jurídico da Prefeitura de Salvador, ele é casado com a também advogada Vera Peixoto de Mattos e tem duas filhas e quatro netos.