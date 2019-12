Idosa de 75 anos é presa com nove pedras de crack

Uma idosa foi presa por tráfico de drogas em Camocim, no litoral do Ceará, após ação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A mulher, de 75 anos, portava nove pedras de crack.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maria José da Costa, sem antecedentes criminais, foi detida após o recebimento de informações anônimas de que na residência dela estaria sendo realizado tráfico de entorpecentes. Ela foi presa em casa, no bairro Rodagem do Lago.

As pedras de crack já embaladas para comércio foram apreendidas após diligências no imóvel. A idosa foi encaminhada à Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, responsável pela região.

As informações são de O Povo Online, da Rede Nordeste